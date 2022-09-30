UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі, а місцями грози та туман: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: частину України сьогодні накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 30 вересня, погода в Україні буде вологою у деяких регіонах. Також місцями очікують грози та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні частину нашої країни накриють дрібні дощі. Вдень сухо буде у більшості північних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. Вночі без опадів у східних областях та Приазов'ї.

Крім того, подекуди прогнозуються грози, а на заході місцями туман. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

На решті території буде суха погода, але хмарна з проясненнями.

Температура повітря складатиме в середньому вночі +8 +13 градусів, а вдень +18 +23 градуси. На крайньому заході України до +19, а у південній частині вночі стовпчики термометрів покажуть до +17, вдень до +27 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні вночі прогнозуються дощі, вдень - сухо. Вітер південно-західний до 10 м/с. Вночі температура буде +11 +13 градусів. Вдень повітря прогріється до +20 градусів.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі повідомили про те, якою буде погода в жовтні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр