Дощі, місцями з грозами та потепління до +21: прогноз погоди на тиждень

В Україні цього тижня буде дощитиме, подекуди очікуються грози та мокрий сніг. При цьому температура повітря прогріється до +21 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook .

Так, завтра в західних і східних областях прогнозуються короткочасні дощі, вдень місцями грози. На решті території буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +15 +20. При цьому на заході та сході країни очікується +9 +14.

У середу, 26 квітня, у західних, вдень і в більшості північних, центральних та Одеській областях очікуються помірні дощі, в Карпатах із мокрим снігом. На решті території переважно без опадів. Температура повітря вночі буде +3 +10 градусів, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях +6 +11. На решті території прогнозується +13 +18, а в східних і південних областях до +21.

У четвер, 27 квітня, очікуються невеликі, вдень у більшості центральних, південних і східних областей помірні дощі, у західних областях без опадів. Температура вночі становитиме +1 +8 градусів, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 -3, а вдень +8 +13 градусів. Водночас у південних і східних областях вночі буде +5 +10, а вдень +16 +21.

У п'ятницю, 28 квітня, вночі на Лівобережжі, в Одеській і Миколаївській областях, вдень у східних і південно-східних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Температура на Лівобережжі вночі становитиме +6 +12, а вдень +15 +20 градусів. На решті території країни вночі +1 +7 градусів. У західних, більшості північних і центральних областей на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0 -3 градуси. Удень температура повітря становитиме +8 +14 градусів, а на Закарпатті +12 +18.

На високогір'ї Карпат вночі буде 0 -5, а вдень +1 +7 градусів.