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Дощі і грози вночі та вдень. Де чекати опади завтра в Україні

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 14:16
Дощі і грози вночі та вдень. Де чекати опади завтра в Україні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра, попередивши про дощі та грози (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні завтра, 20 червня, буде дощовою, яка накриє частину регіонів уночі, а частину - вдень. У північних регіонах, зокрема Києві та області, очікуються і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Грози в Україні 20 червня

За даними синоптиків, 20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій областях грози.

Дощі і грози вночі та вдень. Де чекати опади завтра в Україні

Дощі вночі в Україні 20 червня

Місцями у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Черновицькій та Одеській областях очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів та в Криму 18-21°.

Дощі вдень в Україні 20 червня

У північних, більшості західних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів. Температура повітря вдень буде 23-28°, у центральних областях до 30°.

Туман в Україні 20 червня

В Карпатах і Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. При цьому температура повітря буде наступною:

  • вночі 6-11°;
  • вдень 16-22°.

Дощі і грози вночі та вдень. Де чекати опади завтра в Україні

Погода в Україні в червні

Як прогнозували синоптики, погода в Україні в червні 2023 року буде теплішою за норму на 1-1,5 градуса. Зокрема, середня місячна температура цього місяця варіюватиметься в діапазоні +18...+23 градусів.

При цьому 2 червня в Києві було встановлено перший рекорд цього місяця - максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Цей показник перевищив 2 м/с попереднього максимального значення для цього дня. Воно було зареєстроване у 2012 році.

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