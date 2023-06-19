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Дожди и грозы ночью и днем. Где ждать осадки завтра в Украине

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 14:16
Дожди и грозы ночью и днем. Где ждать осадки завтра в Украине Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра, предупредив о дождях и грозах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине завтра, 20 июня, будет дождливой, который накроет часть регионов ночью, а часть - днем. В северных регионах, в частности Киеве и области, ожидаются и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Грозы в Украине 20 июня

По данным синоптиков, 20 июня в северных, большинстве западных и Винницкой областях грозы.

Дожди и грозы ночью и днем. Где ждать осадки завтра в Украине

Дожди ночью в Украине 20 июня

Местами в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, на побережье морей и в Крыму 18-21°.

Дожди днем в Украине 20 июня

В северных, большинстве западных и Винницких областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков. Температура воздуха днем 23-28°, в центральных областях до 30°.

Туман в Украине 20 июня

В Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами туман. При этом температура воздуха будет следующим:

  • ночью 6-11°;
  • днем 16-22°.

Дожди и грозы ночью и днем. Где ждать осадки завтра в Украине

Погода в Украине в июне

Как прогнозировали синоптики, погода в Украине в июне 2023 года будет теплее нормы на 1-1,5 градусов. В частности, средняя месячная температура в этом месяце будет варьироваться в диапазоне +18...+23 градусов.

При этом 2 июня в Киеве был установлен первый рекорд этого месяца - максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч). Этот показатель превысил 2 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня. Оно было зарегистрировано в 2012 году.

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