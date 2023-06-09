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Дощі з грозами очікуються на більшій частині України: прогноз погоди на вихідні

Фото: прогноз погоди на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде дощовою з грозами на цих вихідних, із 10 до 11 червня. Крім цього, в деяких регіонах очікується спека до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра в західних, північних областях і в Криму, а вдень і у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому на решті території буде без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +14 +19 градусів, а вдень +23 +28. Водночас у центральних, Одеській та Миколаївській областях очікують до +30 градусів, а на заході країни і в Криму +19 +24.

У наступні дві доби в Україні також прогнозуються короткочасні дощі з грозами, вдень на півдні місцями град. Водночас у західних і Житомирській областях, а також у неділю і в південній частині місцями очікуються значний дощ.

Температура повітря вночі становитиме +11 +17 градусів, а 12 червня в західних і північних областях +8 +13, а вдень +17 +24.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, завтра на заході, 11-12 червня в Україні місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

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