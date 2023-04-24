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Дощі з грозами і до +20 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: в Україні очікуються дощі з грозами та до 20 градусів тепла 25 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 25 квітня, в Україні очікується дощ, місцями із грозами лише у двох регіонах. Температура повітря максимально підніметься до 20 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Мінлива хмарність. У західних та східних областях короткочасні дощі, вдень подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер

переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря

вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 1-6° тепла.

Як повідомлялось, в середині цього тижня в Україні знову похолодає. Щоправда, зниження температури протримається недовго.

Раніше українцям розповіли, чого категорично не можна робити за перших спалахів блискавок або ударів грому. І як треба поводитися під час кульової блискавки.

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