Дощ та мокрий сніг, але не всюди: яка буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 26 грудня буде туманною у більшості регіонів. У східних та західних областях подекуди прогнозують сніг з дощем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Вночі у східних областях, а вдень у західній частині очікується дощ та мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.
Вночі та вранці у більшості областей місцями туман, у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці хмарно, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть близько 0, а вдень очікується +1 +3 градуси.
Нагадаємо, нещодавно синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік 2023.
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