Дощ та мокрий сніг, але не всюди: яка буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Вночі у східних областях, а вдень у західній частині очікується дощ та мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у більшості областей місцями туман, у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі від 0 до +2 градусів, вдень +1 +4,

на заході вночі 0 +4, а вдень +3 +5 градусів,

у східних областях вночі від 0 до +2 градусів, вдень +1 +4,

на півдні країни вночі +2 +5, а вдень +4 +7 градусів,

у центральних областях вночі +1 +3 градуси, вдень +2 +4.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть близько 0, а вдень очікується +1 +3 градуси.

Нагадаємо, нещодавно синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік 2023.

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