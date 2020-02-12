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Дорожную карту открытия КПВВ в Золотом и Счастье должны разработать до 26 февраля, - Олифер

Новости » Общество     12.02.2020 - 18:05
Дорожную карту открытия КПВВ в Золотом и Счастье должны разработать до 26 февраля, - Олифер
Фото: КПВВ "Золотое" (facebook.com/ato.news)

26 февраля в Минске состоится очередное заседание контактной группы

Дорожную карту по открытию новых пунктов пропуска на Донбассе (в Золотом и Счастье) должны разработать до 26 февраля. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как известно, сегодня в Минске состоялся очередной раунд переговоров ТКГ по Донбассу. По словам Олифер, в рамках заседания гуманитарной подгруппы Украина передала уточненный список людей на обмен.

"Стороны предоставили предложения относительно методики поиска пропавших без вести. До следующего заседания ТКГ в Минске (26 февраля, - ред.) должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье", - написала она.

Отметим, по результатам предыдущей встречи ТКГ 31 января сообщалось, что Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Золотое" в районе разведения сил и средств на Донбассе.

Напомним, сегодня в ходе заседания ТКГ согласовала один из участков разведения - в районе Гнутово, остальные участки еще обсуждаются.

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