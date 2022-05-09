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Дорожники решили проблему с сообщением Киев-Полтава по трассе М-03

Фото: дорожники решили проблему с сообщением Киев-Полтава по трассе М-03 (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Сообщение между Киевом и Полтавой дорогой М-03 восстановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"В Киевской области вблизи села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом", - написал он.

В сообщении говорится о том, что временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и на грузовой транспорт.

Министр отмечает: магистраль М-03 является одной из ключевых в стране, и именно поэтому ее временный объезд возводили в кратчайшие сроки.

"Дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильною решеткой, на слой песка устроили щебеночно-песчаную смесь, сверху - асфальтобетонное покрытие и установили соответствующие дорожные знаки", - описал он возведению временной дороги.

Глава ведомства добавил, что по состоянию на сейчас налаживание логистических связей на освобожденных территориях возможно как раз благодаря временным объездным путям и переправам.

"В Киевской области нам уже удалось восстановить движение на всех разрушенных переправах, кроме тех, которые нуждаются в разминировании", - проинформировал министр.

Напомним, ранее Кубраков сообщил, что железнодорожный мост в Ирпене, которым на днях пошли первые электрички, дорожники отстроили меньше, чем за месяц.

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