Дорожники вирішили проблему зі сполученням Київ-Полтава по трасі М-03

Сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook .

"На Київщині поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом", - написав він.

У повідомленні йдеться про те, що тимчасовий об’їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт.

Міністр наголошує: магістраль М-03 є однією з ключових у країні, і саме тому її тимчасовий об’їзд зводили у найкоротші терміни.

"Дорожники влаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, ґрунт укріпили геотекстильною решіткою, на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш, зверху - асфальтобетонне покриття та встановили відповідні дорожні знаки", - описав він зведення тимчасової дороги.

Очільник відомства додав, що станом на зараз налагодження логістичних зв'язків на звільнених територіях можливе якраз завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам.

"На Київщині нам вже вдалося відновити рух на усіх зруйнованих переправах, окрім тих, які потребують розмінування", - проінформував міністр.

Нагадаємо, раніше Кубраков повідомив, що залізничний міст в Ірпені, яким днями пішли перші електрички, дорожники відбудували менше, ніж за місяць.