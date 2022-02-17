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Дорожники отремонтируют 122 км трассы КПП "Демино-Александровка" - Луганск"

Автор: Наталия Гурковская

Парламент ратифицировал кредитное соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком, открывающий путь к восстановлению дорог Востока за средства международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Таким образом, уже в этом году мы начинаем масштабное обновление 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск", - отметил он.

Ремонт трассы Р-66 предусмотрен программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Благодаря этому дорожники соединят качественным автомобильным сообщением города Троицкое, Сватово, Кременная и Северодонецк.

Кубраков напомнил, что на Востоке Украины за последние 2 года уже обновлено 661 км государственных дорог.

"Что касается общей ситуации на сегодня. Украинское небо остается открытым, авиаполеты совершаются в обычном режиме. Блокады Черного моря нет - все суда имеют альтернативный морской коридор для безопасного прохода. Продолжается подготовительный сезон - активно готовимся к старту строительных работ, как только это позволит погода", - добавил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы в этом году планируют восстановить 5,5 тыс. км государственных дорог и почти 1,4 тыс. местных.

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Большая стройка