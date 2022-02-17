ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дорожники отремонтируют 122 км трассы КПП "Демино-Александровка" - Луганск"

Новина українською →
Украина, Четверг 17 февраля 2022 16:12
Дорожники отремонтируют 122 км трассы КПП "Демино-Александровка" - Луганск" Фото: дорожники отремонтируют 122 км трассы КПП "Демино-Александровка" - Луганск" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Парламент ратифицировал кредитное соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком, открывающий путь к восстановлению дорог Востока за средства международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Таким образом, уже в этом году мы начинаем масштабное обновление 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск", - отметил он.

Ремонт трассы Р-66 предусмотрен программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Благодаря этому дорожники соединят качественным автомобильным сообщением города Троицкое, Сватово, Кременная и Северодонецк.

Кубраков напомнил, что на Востоке Украины за последние 2 года уже обновлено 661 км государственных дорог.

"Что касается общей ситуации на сегодня. Украинское небо остается открытым, авиаполеты совершаются в обычном режиме. Блокады Черного моря нет - все суда имеют альтернативный морской коридор для безопасного прохода. Продолжается подготовительный сезон - активно готовимся к старту строительных работ, как только это позволит погода", - добавил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы в этом году планируют восстановить 5,5 тыс. км государственных дорог и почти 1,4 тыс. местных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
DAILY
Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий