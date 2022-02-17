Дорожники відремонтують 122 км траси КПП "Демино-Олександрівка" - Луганськ"

Парламент ратифікував кредитну угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка відкриває шлях до відновлення доріг Сходу за кошти міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Таким чином вже цього року ми розпочинаємо масштабне оновлення 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ", - зазначив він.

Ремонт траси Р-66 передбачений програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Завдяки цьому дорожники з’єднають якісним автомобільним сполученням міста Троїцьке, Сватове, Кремінна та Сєвєродонецьк.

Кубраков нагадав, що на Сході України за останні 2 роки вже оновлено 661 км державних доріг.

"Щодо в цілому ситуації на сьогодні. Українське небо залишається відкритим, авіапольоти здійснюються у звичному режимі. Блокади Чорного моря немає - наразі всі судна мають альтернативний морський коридор для безпечного проходу. Триває підготовчий сезон - активно готуємось до старту будівельних робіт, як тільки це дозволить погода", - додав Кубраков.