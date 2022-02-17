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Дорожники відремонтують 122 км траси КПП "Демино-Олександрівка" - Луганськ"

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 16:12
Дорожники відремонтують 122 км траси КПП "Демино-Олександрівка" - Луганськ" Фото: дорожники відремонтують 122 км траси КПП "Демино-Олександрівка" - Луганськ" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Парламент ратифікував кредитну угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка відкриває шлях до відновлення доріг Сходу за кошти міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Таким чином вже цього року ми розпочинаємо масштабне оновлення 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ", - зазначив він.

Ремонт траси Р-66 передбачений програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Завдяки цьому дорожники з’єднають якісним автомобільним сполученням міста Троїцьке, Сватове, Кремінна та Сєвєродонецьк.

Кубраков нагадав, що на Сході України за останні 2 роки вже оновлено 661 км державних доріг.

"Щодо в цілому ситуації на сьогодні. Українське небо залишається відкритим, авіапольоти здійснюються у звичному режимі. Блокади Чорного моря немає - наразі всі судна мають альтернативний морський коридор для безпечного проходу. Триває підготовчий сезон - активно готуємось до старту будівельних робіт, як тільки це дозволить погода", - додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми цього року планують оновити 5,5 тис. км державних доріг та майже 1,4 тис. місцевих.

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