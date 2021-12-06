Дорожники отремонтировали 90 км трассы Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка"

На сегодняшний день еще продолжаются работы на одном из самых сложных участков трассы вблизи пгт Срибне.

"Здесь дорога проходит через Тростянецкую балку со сложным рельефом. Балка фактически выполняет функцию дамбы, поскольку с обеих сторон от нее расположены водоемы. В процессе капитального ремонта старый механизм для пропуска воды демонтирован", - говорится в сообщении.

До ремонта дамба была в аварийном состоянии, существовала угроза подтопления окружающих территорий.

Дорожники усиливают и расширяют земляную насыпь дороги. Внутри нее они устраивают новую гофрированную трубу длиной 47 метров, которая обеспечит переток воды из верхнего пруда в нижний. Будет установлено шандорное устройство, которое позволит регулировать уровень воды в верхнем пруду и ее давление на земляную насыпь дороги. Береговую линию укрепят бутовым камнем. А после завершения работ на трубе участок дороги вдоль Тростянецкой балки заасфальтируют.

Дорога Н-07 объединяет юг Черниговской области с Киевской и Сумской областями.

До конца 2021 года в Черниговской области отремонтируют 182 километра дорог государственного значения.