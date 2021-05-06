Дорожники начали подготовку к восстановлению моста, упавшего во Львовской области, - Кубраков

Остатки моста на дороге Н-17 через реку Западный Буг во Львовской области, который упал 3 мая, были расчищены в течение суток после разрушения.

Таким образом дорожники уже начали подготовительные работы по возведению нового моста, которое состоится по программе президента "Большая стройка".

Кубраков отметил, что разрушенный мост был построен еще в 1960-м году, и с тех пор на нем ни разу не проводился капитальный ремонт.

"При этом, во время ремонта дороги в 2015-2017 мост тоже не трогали - просто сняли верхние слои асфальта и устроили новые. И торжественно открыли косметический ремонт", - добавляет Кубраков.

Подход к ремонту мостов и дорог кардинально изменился с началом программы "Большая стройка". Начиная с 2020 года, все проекты, даже по текущему среднему ремонту, обязательно проходят экспертизу и научную секцию, а проводимые ремонты дорог включают обязательное усиление основания и ремонт мостов и путепроводов, находящихся на ремонтируемом участке.

По словам главы "Укравтодора", авария моста на трассе Н-17 обнажает общую проблему неудовлетворительного состояния украинских мостов, которая на протяжении десятилетий игнорировалась.

"Большинство мостов Украины были построены в 60-70-тые, за годы независимости новые мосты почти не строились, а старые не сохранялись. Проведенное в 2020 году исследование мостового хозяйства показало, что немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 - уже в предаварийном состоянии", - сообщил подробности Кубраков.

Мост через Западный Буг уже был включен в программу восстановления мостов, начавшуюся в 2020 году. Для его реконструкции уже заканчивается разработка проектной документации.

За прошлый год "Укравтодор" в рамках "Большой стройки" восстановил 158 мостов, еще не менее 160 сооружений должны быть восстановлены в текущем году.

Мост на дороге Н-17 станет одним из них, причем его восстановление, по словам Кубракова, пройдет максимально быстро и качественно, как это было сделано в прошлом году на мосту на трассе Н-23 через Чортомлык. Тогда обрушившуюся секцию моста восстановили в течение 7 месяцев.