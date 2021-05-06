Дорожники почали підготовку до відбудови мосту, що впав у Львівській області, - Кубраков

Залишки мосту на дорозі Н-17 через річку Західний Буг у Львівській області, який впав 3 травня, були розчищені протягом доби після руйнування.

Про це повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков у Facebook.

Таким чином дорожники вже розпочали підготовчі роботи зі зведення нового мосту, яке відбудеться за програмою президента "Велике будівництво".

Кубраков зазначив, що зруйнований міст був побудований ще в 1960-му році, і з того часу на ньому жодного разу не проводився капітальний ремонт.

"При цьому, під час ремонту дороги у 2015-2017 міст теж не чіпали - просто зняли верхні шари асфальту і влаштували нові. І урочисто відкрили косметичний ремонт", - додає Кубраков.

Підхід до ремонту мостів і доріг кардинально змінився з початком програми "Велике будівництво". Починаючи з 2020 року, всі проекти, навіть з поточного середнього ремонту, обов'язково проходять експертизу і наукову секцію, а ремонти доріг включають обов'язкове посилення основи, а також ремонт мостів і шляхопроводів.

За словами голови "Укравтодору", аварія мосту на трасі Н-17 оголює загальну проблему незадовільного стану українських мостів, яка протягом десятиліть ігнорувалася.

"Більшість мостів України були побудовані в 60-70-ті, за роки незалежності нові мости майже не будувалися, а старі не зберігались. Проведене у 2020 році дослідження мостового господарства показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 - вже в передаварійному стані", - повідомив подробиці Кубраков.

Міст через Західний Буг вже був включений до програми відновлення мостів, що почалася у 2020 році. Для його реконструкції вже закінчується розробка проектної документації.

За минулий рік "Укравтодор" в рамках "Великого будівництва" відновив 158 мостів, ще не менш ніж 160 споруд мають бути відновлені у цьому році.

Міст на дорозі Н-17 стане одним з них, причому його відновлення, за словами Кубракова, пройде максимально швидко і якісно, ​​як це було зроблено минулого року на мосту на трасі Н-23 через Чортомлик. Тоді секцію мосту, що зруйнувалася, відновили протягом 7 місяців.