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Дорожники и коммунальщики столицы работают в усиленном режиме, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают на улицах столицы в усиленном режиме.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

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По словам Кличко, как и прогнозировали синоптики, в Киеве сильно снежит и в ближайшие дни непогода не отступит.

"Дорожники и бригады коммунальщиков с ручной уборки работают на улицах столицы в усиленном режиме. Городская власть обращалась к водителям по возможности оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом. А тех, кто все-таки уехал, призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в неположенных местах. К сожалению, не все прислушались. А это усложняет работу дорожных служб по уборке города", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что и дорожники, и коммунальщики продолжают работать. С ночи на улицах столицы расчищают снег более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборки.

Мэр напомнил, что наблюдать в режиме онлайн сколько снегоуборочной техники и где именно работает сейчас в Киеве, можно на интерактивной карте на сайте КГГА.

"Отмечу, что въезд крупногабаритного транспорта в столицу временно ограничен. И еще раз обращаюсь к водителям: воспользуйтесь общественным транспортом, не выезжайте в город частными авто! Берегите себя и не усложняйте ситуацию на дорогах и работу снегоуборочной техники", - призвал Виталий Кличко.

Напомним, на Украине с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица.

Температура воздуха днем 8 февраля составит от -7 до -9 градусов, ночью столбик термометра опустится до 12-14 градусов мороза.

В Укргидрометцентре призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, не выходить на улицу без крайней необходимости. По возможности, отказаться от поездок на личных авто и пользоваться общественным транспортом.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевСнегопад
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