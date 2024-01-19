UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дорожче, ніж у Гринкевичів: стали відомі деталі контракту керівництва КНУ ім. Шевченка з Міноборони

Фото: тали відомі деталі контракту керівництва КНУ ім. Шевченка з Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Ректор Київського університету ім. Шевченка Володимир Бугров уклав контракти з Міноборони України на забезпечення харчуванням, де були встановлені ціни вищі, ніж у львівського бізнесмена Ігоря Гринкевичів, якщо нещодавно затримало ДБР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Наші гроші".

Як пишуть журналісти, хек заморожений в університеті Шевченка - 333 грн/кг, тоді як фірма Гринкевича писала у своїх прайсах 120 грн/кг. Звичайна питна вода в універі - 8 грн за літр, тоді як у Гринкевича - 5,5 грн.

Всього Міноборони уклало угоду з університетом на 51,45 млн грн.

"Університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів. Тобто КНУ та НАУ, які не належать до структури Міноборони, виставили військовим прайс, який міністерство змушене оплачувати", - повідомляють розслідувачі.

Вказані угоди укладено до 31 березня 2024 року, і з боку Міноборони ними займався Департамент ресурсного забезпечення. Тепер постачальників продовольства обиратиме агентство "Державний оператор тилу".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News