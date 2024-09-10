Дорощук несподівано вийшов на рівень Магучіх: як українець потрапив до топ-стрибунів світу

Українець боротиметься за нагороди найпрестижніших комерційних легкоатлетичних стартів уже в дебютний сезон у серії. Змагання відбудуться 13-14 вересня в Брюсселі.

До фіналу Діамантової ліги повинні потрапити 6 найкращих учасників за підсумками попередніх етапів. Дорощук дебютував у серії наприкінці серпня – із "бронзи" етапу в польській Сілезії. За кілька днів українець також розділив третю сходинку п'єдесталу з олімпійським чемпіоном-2021 Джанмарко Тамбері в Римі.

Утім, через недостатню кількість стартів навіть цих результатів йому забракло для потрапляння у фінал. Після двох етапів Дорощук мав 12 очок і посідав лише 7-ме місце в рейтингу. Проте, кваліфікуватися у фінал вдалося завдяки відмові інших учасників – олімпійських чемпіонів Геміша Керра й Мутаза Баршіма.

Титул Діамантової ліги зі стрибків у висоту серед чоловіків розіграють у суботу, 14 вересня. Разом з українцем у змаганнях стартуватимуть чинний чемпіон Європи італієць Тамбері, олімпійський віце-чемпіон Парижа-2024 Шелбі Мак'юен зі США та чинний чемпіон серії – Ву Санхьок із Південної Кореї.

У фінальних змаганнях в Брюсселі Дорощук приєднається до двох українських стрибунок у висоту – Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко, які стартуватимуть у перший день фіналу, 13 вересня. У решті дисциплін українські легкоатлети у фінал не відібралися.

Фото: Олег Дорощук (instagram.com/oleh_doroshchuk)

Хто такий Олег Дорощук

23-річний стрибун у висоту, представляє Кіровоградщину.

У 2024 році він став бронзовим призером чемпіонату Європи та вийшов у фінал на дебютних у кар'єрі Олімпійських іграх. Фінішував у Парижі на шостому місці.

Його особистий рекорд – 2.31 метра. Для порівняння світовий рекорд серед чоловіків, який належить кубинцю Хав'єру Сотомайору – 2.45 м.