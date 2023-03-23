Дороги, села і міста. В Україні хочуть встановити мінімальну швидкість мобільного інтернету

В Мінцифри пропонують запровадити мінімальну швидкість мобільного інтернету по всій Україні. Вона має становити не менше ніж 2 Мбіт/сек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек. Цього мінімально достатньо, щоб "зумитися" з колегами зі смартфона в дорозі. Чи публікувати відео в інстаграм та обмінюватися файлами без Wi-Fi", - написав Федоров.

Як наголосив міністр, така швидкість повинна бути в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний звʼязок.

У містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах - навпаки, через меншу кількість базових станцій. Швидкість - один із показників, який оператори використовують як конкурентну перевагу. Проте в новому законі про електронні комунікації такого показника немає. Через це надалі держава не зможе перевіряти, чи дійсно усюди достатня швидкість завантаження", - пояснив Федоров.

Міністр розповів про підготовку змін до законодавства, які дозволять державі контролювати швидкість мобільного інтернету.

"А вам - тестувати її та впливати на якість мобільного інтернету. Щоб рухати цю ідею далі, важлива думка кожного з вас", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чому мобільний зв'язок поступово зникає після вимкнення світла.

Також ми писали про те, що в Україні зʼявився мобільний додаток для навчання дітей без світла та інтернету.

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