Не только дороги: Корниенко рассказал, как "Большая стройка" меняет маленькие города

В 2021 году по программе президента " Большая стройка " будет восстановлено более 6500 км дорог. Программа включает в себя и развитие социальной инфраструктуры: школ, больниц, бассейнов и т. д.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог на LB.ua главы партии "Слуга Народа", народного депутата Александра Корниенко.

Наибольший эффект от качественной инфраструктуры можно проследить в небольших населенных пунктах.

"Только в 2021 году "Большая стройка" даст украинцам 74 школы, 54 детсада, 28 медицинских учреждений, более 140 приемных отделений и 340 медицинских амбулаторий в сельской местности, 24 бассейна и 78 других спортивных объектов по всей стране", - отметил он.

Корниенко поделился впечатлениями от поездок по регионам. Так, в Жмеринской больнице завершили ремонт и установили современное оборудование, в том числе КТ-аппарат от Siemens.

"Что это значит для жителей небольшого городка? Как минимум то, что для исследования организма больше не нужно ехать в Винницу или Киев. Это шаг к тому, чтобы сравниться с крупными городами в качестве жизни", - комментирует Корниенко.

В городке Браилов Одесской области создают спортивный комплекс «Авангард» на месте заброшенного детсада.

"Супруги, живущие в доме напротив, рассказали нам, что в реконструкцию этого сооружения давно никто не верил. Сейчас муж и жена по собственной инициативе помогают работникам. Речь идет о пожилых людях, которые вряд ли воспользуются обновленным спорткомплексом. Но они искренне радуются, что молодежь получит альтернативу алкоголю и наркотикам", - пишет депутат.

В Ильинцах Винницкой области реконструировали школу, дети играют в футбол на современном поле с гудроновым покрытием. Теперь в школьных планах - создание теннисного корта.

"Конечно, сделано далеко не все. И есть еще много громад, ждущих прихода "Большой стройки". Однако в одном сомнений нет: в каждом селе, городке, городе, куда достанется президентская программа, повторится "эффект Жмеринки", будет воплощена в реальность надежда на жизнь в современных и комфортных условиях", - резюмировал Корниенко.