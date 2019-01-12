На дорогах Киева работают солеразбрасыватели и снегоуборочная техника, - КГГА

Фото: в Киеве работает снегоуборочная техника (kyivcity.gov.ua)

В течение дня к работам будут привлекать до 390 единиц снегоуборочной техники

Утром субботы, 12 января, в Киеве снова снег, на улично-дорожной сети столицы сегодня работают 48 бригад по ручной уборке и, в зависимости от интенсивности снега, в течение дня к работам будут привлекать до 390 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Как отмечается, учитывая погодные условия - минусовую температуру воздуха и высокую влажность, еще на рассвете предприятиями "Киевавтодора" была проведена обязательная превентивная обработка улично-дорожной сети посыпальными материалами.

Сообщается, что с 8:15 утра, как только начался снег, на столичные дороги вышли солеразбрасыватели, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов на дорогах Киева. После этого эстафету работ переняла снегоуборочная техника со щетками.

По прогнозу Укргидрометцентра, снег разной интенсивности будет идти в столице в течение ближайших дней. Соответственно не прекращают работы по уборке от снега улиц и дорог и предприятия "Киевавтодора".

Отмечается, что работы проводятся одновременно во всех районах Киева. Кроме того, существует четкая последовательность уборки улично-дорожной сети от снега. В первую очередь убираются магистральные улицы, мосты и путепроводы, улицы, по которым курсируют маршруты общественного транспорта. Именно их уборка обеспечивает жизнедеятельность города. Следующие в очереди - улицы районного, а затем местного значения. Важно, что каждая единица спецтехники имеет свой маршрут уборки, который определен в технологической карте, которую имеет каждый водитель.

Параллельно с крупногабаритной техникой работает малогабаритная спецтехника и бригады по ручной уборке. Они проводят уборку от снега и обработку посыпальными материалами подходов к наземных и подземных пешеходным переходам, лестничным маршам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые обслуживают предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.