На дорогах Києва працюють солерозкидачi та снігоприбиральна техніка, - КМДА

Фото: у Києві працює снігоприбиральна техніка (kyivcity.gov.ua)

Упродовж дня до робіт залучатимуть до 390 одиниць снігоприбиральної техніки

Зранку суботи, 12 січня, у Києві знову сніг, на вулично-дорожній мережі столиці сьогодні працюють 48 бригад із ручного прибирання та, залежно вiд iнтенсивностi снiгу, упродовж дня до робіт залучатимуть до 390 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби КМДА.

Як зазначається, враховуючи погодні умови - мінусову температуру повітря та високу вологість, ще на світанку підприємствами "Київавтодору" була проведена обов’язкова превентивна обробка вулично-дорожньої мережі посипальними матеріалами.

Повідомляється, що з 8:15 ранку, як тільки розпочало сніжити, на столичні дороги вийшли солерозкидачi, щоб не допустити утворення ожеледиці та снiгових накатiв на дорогах Києва. Після цього естафету робіт перейняла снігоприбиральна техніка зi щітками.

За прогоном Укргідрометцентру, сніг різної інтенсивності ітиме у столиці упродовж найближчих днів. Відповідно не припинятимуть роботи із прибирання від снігу вулиць і доріг і підприємства "Київавтодору".

Зазначається, що роботи проводяться одночасно в усіх районах Києва. Крім того, існує чітка послідовність прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу. Першочергово прибираються магістральні вулиці, мости і шляхопроводи, вулиці, якими курсують маршрути громадського транспорту. Саме їх прибирання забезпечує життєдіяльність міста. Наступні у черзі - вулиці районного, а потім місцевого значення. Важливо, що кожна одиниця спецтехніки має свій маршрут прибирання, котрий визначений у технологічній картці, яку має кожен водій.

Паралельно з великогабаритною технікою працює малогабаритна спецтехніка і бригади з ручного прибирання. Вони проводять прибирання від снігу та обробку посипальними матеріалами пiдходiв до наземних та підземних пiшохiдних переходів, сходових маршів, тротуарів та зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства комунальної корпорації "Київавтодор".

Комунальна корпорація "Київавтодор" звертається до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.