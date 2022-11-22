Дорога к Кривому Рогу. В Херсонской области восстановили мост через Ингулец

В селе Заградовка Херсонской области сегодня, 22 ноября, дорожники починили мост через реку Ингулец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Мост соединяет Кочубеевскую территориальную громаду с Днепропетровской областью. Благодаря восстановленной переправе жители района люди могут быстро добраться до Кривого Рога. Все работы выполнялись силами криворожских специалистов.

Ранее мы писали, что из-за сложной ситуации безопасности в Херсоне и области и проблем с инфраструктурой, жителям советуют эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

Также РБК-Украина сообщало, что в Херсоне и области постепенно восстанавливается украинская связь всех мобильных операторов, открылся первый супермаркет сети АТБ и прибыл первый пассажирский поезд из Киева.

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