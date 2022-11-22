ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дорога к Кривому Рогу. В Херсонской области восстановили мост через Ингулец

Новина українською →
Киев, Вторник 22 ноября 2022 15:03
Дорога к Кривому Рогу. В Херсонской области восстановили мост через Ингулец Фото: в Херсонской области восстановили мост через Ингулец (t.me/khersonskaODA)
Автор: Константин Широкун

В селе Заградовка Херсонской области сегодня, 22 ноября, дорожники починили мост через реку Ингулец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Дорога к Кривому Рогу. В Херсонской области восстановили мост через ИнгулецМост соединяет Кочубеевскую территориальную громаду с Днепропетровской областью. Благодаря восстановленной переправе жители района люди могут быстро добраться до Кривого Рога. Все работы выполнялись силами криворожских специалистов.

Дорога к Кривому Рогу. В Херсонской области восстановили мост через Ингулец

Ранее мы писали, что из-за сложной ситуации безопасности в Херсоне и области и проблем с инфраструктурой, жителям советуют эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

Также РБК-Украина сообщало, что в Херсоне и области постепенно восстанавливается украинская связь всех мобильных операторов, открылся первый супермаркет сети АТБ и прибыл первый пассажирский поезд из Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Вторжение России в Украину Кривой Рог
NEWS
Резников показал, сколько ракет осталось у России
Резников показал, сколько ракет осталось у России
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему