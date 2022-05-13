Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС

На днях Украина закончила заполнять многотомный опросник Еврокомиссии – необходимый промежуточный этап для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. По европейским меркам, все прошло невероятно быстро – ведь заявку о вступлении Украина подала лишь два с половиной месяца назад, 28 февраля, вскоре после начала российского вторжения.

На основании полученных ответов Еврокомиссия должна подготовить свое официальное мнение о том, стоит ли давать Украине кандидатский статус. Но решение будет приниматься Советом Европейского союза, то есть представителями всех его стран-членов. И оно должно быть единогласным.

В Киеве рассчитывают, что статус кандидата будет предоставлен на следующем саммите лидеров ЕС, который состоится 23-24 июня. "Членство Украины в Евросоюзе должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективами, а практическими шагами", – заявил 5 мая президент Владимир Зеленский. А по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это решение будет "тестом на искренность" для европейских стран, доказательством того, что ЕС готов поддерживать Украину не только "правильными словами", но и "реальными действиями".

Реальный шаг

Получение кандидатского статуса еще не дает гарантии того, что страна обязательно станет полноценным членом ЕС в будущем, некоторые "зависают" на этой стадии на многие годы. Но для Украины такое решение само по себе будет иметь много позитивных последствий.

Прежде всего, это будет реальным подтверждением того, что в Брюсселе действительно хотят видеть Украину в составе ЕС в определенном будущем. В отличие от гораздо более размытой констатации "европейской перспективы Украины", которая уже много раз упоминалась в официальных документах Евросоюза, но не накладывает на него никаких обязательств. Это уже будет началом настоящего пути по вступлению Украины в ЕС.

Президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и спикер Руслан Стефанчук подают заявку на вступление Украины в ЕС (фото: president.gov.ua)

На этом пути Украине в любом случае придется провести огромную и в основном непубличную бюрократическую работу по десяткам предусмотренных направлений реформ. Конечно, в связи с российской агрессией вопрос реформирования страны по понятным причинам ушел с повестки дня, но для обретения членства в ЕС к нему обязательно придется рано или поздно вернуться. А страны Евросоюза в таком случае будут оказывать гораздо большую финансовую и организационную поддержку Украины, чем сейчас.

Речь идет в том числе и о финансовой поддержке. На этапе подготовки к членству Украина сможет рассчитывать на средства из "Инструмента подготовки ко вступлению" (IPA). Сейчас в его рамках финансирование получают семь европейских стран, общий объем средств, выделенных Брюсселем в рамках текущего пакета IPA, составляет 14,2 млрд евро, на период 2021-2027 годов.

Впрочем, сейчас Украина, особенно с учетом фактора российской агрессии, получает от Европы гораздо больше. "Сейчас страны ЕС на двустороннем уровне дают Украине гораздо большие средства, чем предусмотренные в инструменте подготовки к кандидатству. И для многих европейских стран это будет выгоднее перенести из двусторонней сферы помощи на нормальных трек подготовки Украины к членству", – сказал РБК-Украина Геннадий Максак, исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма", принимавшего участие в подготовке ответов на опросник Еврокомиссии.

В связи с особым положением Украины, речь, очевидно, будет идти и об особом порядке финансирования ее подготовки, который, например, может быть совмещен с другими европейскими программами по послевоенному восстановлению страны.

Восточноевропейские страны, например, Польша, на этапе подготовки ко вступлению пользовались обширной финансовой поддержкой Брюсселя, в том числе и на инфраструктурные проекты, в рамках существовавших тогда инструментов ЕС. В случае Украины объем такой предметной помощи наверняка будет на порядки больше.

Наконец, кандидатство и дальнейший путь к членству в ЕС само по себе является мощным стимулом для привлечения иностранных инвестиций, что опять-таки доказывается опытом восточноевропейских государств. Хотя если вести речь о частных инвестициях, то они, очевидно, активно смогут пойти в Украину уже после завершения боевых действий или по крайней мере их активной фазы, в связи с повышенным риском таких вложений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в освобожденной от российских оккупантов Буче (фото: Getty Images)

Сейчас насчитывается пять стран-кандидатов на вступление в ЕС: Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория, а также два потенциальных кандидата: Босния и Герцеговина и Косово (страна пока не подала официальную заявку, ситуация осложняется тем, что независимость Косово признается не всеми нынешними членами Евросоюза).

Их опыт показывает, что от получения кандидатского статуса до вхождения в Евросоюз действительно может пройти много лет. Так, Турция стала кандидатом еще в 1999 году. Но данный пример не особо показателен, ведь Турция уже много лет сама де-факто отказалась от евроинтеграции и выстраивает собственный международный альянс с собой во главе. В 2018 году переговоры о ее вступлении были заморожены официально.

А вот Северная Македония получила такой статус в 2005 году и лишь в 2020-ом смогла дойти до следующего этапа – начала официальных переговоров о вступлении. Которые, как показывает практика, также могут идти годами. Впрочем, любой опыт других стран в случае Украины можно применять с очень большими оговорками, поскольку ни одна из них не подавала заявление на вступление в ЕС и не проводила соответствующих переговоров, находясь в стадии войны.

По понятным причинам, полная неопределенность с тем, когда и на каких условиях закончится война в Украине, играет в минус Киеву в его евроинтеграционных перспективах. С другой стороны, это дает Украине и дополнительные аргументы в свою пользу, прежде всего морального характера. То, что уже почти три месяца Украина воюет за свое европейское будущее и высочайшей ценой отстаивает в том числе европейские ценности, защищает Европу от агрессии, постоянно подчеркивается и украинской властью.

"Украинцы своим примером показывают, что нельзя принимать как данность, что основы, на которых базируется Европа, нерушимы и что за них не надо бороться. Это очень серьезный аргумент в поддержку Украины", – сказала изданию нардеп от "Евросолидарности", глава комитета по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Друзья и скептики

На данный момент нет уверенности в том, что Украина получит кандидатский статус уже в июне, хотя шансы на это, безусловно, есть.

"Есть очень высокая вероятность, потому что опросники, которые мы заполнили показывают, что работа была проведена очень большая. Сугубо формально мы готовы и отвечаем этому статусу. Но есть Франция, есть Австрия, которая говорит, что это не быстрый шаг. Однако тут можно работать, тут и США те же могли бы повлиять на Париж и Вену", – сказал изданию Максак.

Действительно, в МИД Австрии заявляли о том, что Украина не должна рассчитывать на получение кандидатского статуса уже в июне. А президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "процесс присоединения займет годы, а по правде говоря, возможно, и несколько десятилетий".

Традиционно, среди европейских стран можно выделить сторонников Украины и тех, кто настроен скептически в отношении ее перспектив. Среди последних – те же Франция и Австрия, очевидно, могут возникнуть вопросы и с Венгрией (хотя ее посол на днях заявил, что страна не будет блокировать вопрос украинского членства в ЕС). Однозначно на стороны Украины ряд восточноевропейских государств: страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия и т.д.

Депутаты Европарламента аплодируют президенту Владимиру Зеленскому после его выступления (фото: Getty Images)

"Сценарии могут быть разными, это нужно осознавать. Однако наша цель – получить статус кандидата именно в июне", – сказала РБК-Украина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, после заполнения опросника украинская власть перешла к усиленной дипломатической работе с европейскими столицами, которая будет продолжаться до самого саммита.

Задача-минимум – получить официальную оценку соответствия Украины условиям для получения кандидатского статуса от Еврокомиссии до саммита лидеров ЕС, чтобы у них были формальные основания для решения о кандидатском статусе. В Еврокомиссии РБК-Украина подтвердили, что работа по оценке ответов Украины из опросника продолжается, и официальное мнение ЕК на этот счет будет предоставлено в июне.

"Решения о будущих шагах на пути ЕС будут в руках государств-членов. Путь к ЕС основан на четко установленных критериях, которым должны соответствовать страны-кандидаты, что потребует некоторого времени и значительных усилий", – сказала изданию спикер Еврокомиссии по вопросам расширения Ана Пизонеро.

Как сказала РБК-Украина Ольга Стефанишина, с технической точки зрения никаких препятствий решению о кандидатстве для Украины нет. Более того, по ее словам, во время последнего визита в Брюссель украинская делегация получила довольно высокую оценку ответов на первую часть опросника, где речь шла об экономических и политических критериях членства в ЕС.

"Но это решение не является чисто техническим, большая его часть все же политическая. И здесь есть ряд вызовов. Есть страны, которые осознают, что Украина может стать для них конкурентом с экономической точки зрения. Это беспокойство заставляет их колебаться. Другие обращают внимание на то, как решение по Украине отразится на Западных Балканах, где процесс расширения затормозился. Наша позиция, что Украина не может быть заложником этих переговоров. Кроме того, Украина могла бы дать новую динамику всему процессу расширения. Мы это обсуждаем с нашими партнерами", – сказала Стефанишина.

По ее словам, одну из ключевых ролей в процессе будет играть Германия и в ближайшее время Киев будет активно работать с ней, как и с Францией, Нидерландами и другими странами, чтобы мобилизировать необходимую поддержку.

"Необходимо также построить коммуникацию по этому вопросу со странами южной Европы, которых волнует вопрос, что означает интеграция Украины, как это повлияет на ЕС. У большинства проблема связана со слабой осведомленностью по Украине. Будем это исправлять", – отметила вице-премьер.

Представление ответов на вторую часть опросника Еврокомиссии в Офисе президента (фото: Getty Images)

По словам информированного собеседника РБК-Украина, могут возникнуть чисто процедурные проблемы с предоставлением кандидатского статуса уже в июне. Ведь для того, чтобы обсудить официальный вывод Еврокомиссии, даже если он появится до саммита 23-24 июня, странам-членам ЕС понадобится некоторое время. Этот процесс может стартовать, например, на саммитах Совета ЕС по общим вопросам или Совета ЕС по внешней политике в июле, а завершиться в середине сентября (в августе европейские структуры идут в отпуск). Впрочем, при наличии политической воли процесс, безусловно, может быть ускорен.

Главное в том, чтобы эта политическая воля действительно была. Эммануэль Макрон в своем выступлении 9 мая предложил создать некий новый формат – "европейское политическое сообщество" на базе ЕС, открытое к сотрудничеству с другими странами, как теми, кто хочет вступить в Евросоюз, так и теми, кто оттуда вышел (Великобритания). Этой инициативой заинтересовался канцлер Германии Олаф Шольц, а вот в Киеве ее восприняли очень резко – как попытку предложить Украине некую альтернативу Евросоюзу.

"Хорошая мина при плохой игре – так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами. Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. Украина должна получить статус страны-кандидата", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.