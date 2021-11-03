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Как не допустить роста цен на продукты: ответ Минэкономики

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Украина, Среда 03 ноября 2021 15:24
Как не допустить роста цен на продукты: ответ Минэкономики Фото: валютный курс будет сдерживать рост цены на продукты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Высокий урожай этого года будет сдерживать повышение продовольственных цен в следующем году. В Минэкономики считают, что также скачек цен удержит ожидаемая относительная стабильность обменного курса гривны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты".

Как отмечается в ответе Минэкономики на вопрос РБК-Украина, валютный курс "будет сдерживать динамику цен, как на импортные продукты, так и на отечественные из-за влияния конкуренции".

Пока же давление на потребительские цены, в т.ч. и на продовольственном рынке, поддерживается и постоянным ростом цен производителей. В течение января-сентября они выросли на 34,7%, в пищевой промышленности - на 12,6%. Здесь, как указали в Минэкономики, наиболее важную роль как раз играет внешний фактор - рост мировых цен на энергоносители, которые, как ожидают в министерстве, в следующем году упадут.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар.

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