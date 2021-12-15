Не допустить эскалацию конфликта: Зеленский ждет, что лидеры ЕС направят четкие сигналы России

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных усилий с целью недопущения эскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Зеленский рассказал Мишелю о развитии ситуации по безопасности вдоль границ Украины. Также украинский глава выразил надежду, что по результатам заседания Европейского совета, запланированного на 16 декабря, лидеры ЕС направят четкие сигналы в адрес Российской Федерации.

Кроме того, Зеленский акцентировал на том, что стратегической целью Украины в отношениях с Евросоюзом является обретение полноправного членства. В связи с этим Украина ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС.