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Допоможемо захисникам! Військовим 105-ї бригади ТРО потрібен тепловізор

Вівторок 19 листопада 2024 12:53
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Допоможемо захисникам! Військовим 105-ї бригади ТРО потрібен тепловізор Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бійці 105-ї бригади територіальної оборони звернулися із проханням допомогти придбати тепловізор. Цей пристрій є критично необхідним для виконання нічних завдань у зоні бойових дій, особливо в умовах, коли противник активно застосовує дрони для виявлення позицій наших військових.

Детальніше про збір - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

Наразі захисники змушені пересуватися вночі з вимкненими фарами, що суттєво ускладнює орієнтацію на місцевості та збільшує ризик для життя.

Як тепловізор може допомогти бійцям

  • забезпечить безпечне пересування в темний час доби без необхідності вмикати світло;
  • швидко виявляти потенційні загрози, такі як ворожі дрони чи позиції противника;
  • підвищить ефективність виконання бойових завдань та зберегти життя бійців.

Мета: зібрати 53 000 гривень для військових.

Для того, аби допомогти військовослужбовцям, необхідно:

  • перейти за посиланням на "банку": https://send.monobank.ua/jar/4CCrWEUcGe
  • або ж задонатити на банківську картку за номером: 4441 1111 2796 9511.

Закликаємо усіх, хто має змогу, долучитися до збору коштів на цей необхідний пристрій. Кожна гривня може стати внеском у захист тих, хто боронить нашу країну.

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