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Поможем защитникам! Военным 105-й бригады ТРО нужен прибор ночного виденья

Вторник 19 ноября 2024 12:53
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Поможем защитникам! Военным 105-й бригады ТРО нужен прибор ночного виденья Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бойцы 105-й бригады территориальной обороны обратились с просьбой помочь приобрести прибор ночного виденья. Это устройство является критически необходимым для выполнения ночных задач в зоне боевых действий, особенно в условиях, когда противник активно применяет дроны для выявления позиций наших военных.

Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Сейчас защитники вынуждены передвигаться ночью с выключенными фарами, что существенно затрудняет ориентацию на местности и увеличивает риск для жизни.

Как прибор ночного виденья может помочь бойцам

  • обеспечит безопасное передвижение в темное время суток без необходимости включать свет;
  • быстро выявлять потенциальные угрозы, такие как вражеские дроны или позиции противника;
  • повысит эффективность выполнения боевых задач и сохранить жизнь бойцов.

Цель: собрать 53 тысячи гривен для военных.

Для того чтобы помочь военнослужащим, необходимо:

  • перейти по ссылке на "банке": https://send.monobank.ua/jar/4CCrWEUcGe
  • или же задонатить на банковскую карту по номеру: 4441 1111 2796 9511.

Призываем всех, кто имеет возможность, присоединиться к сбору средств на это необходимое устройство. Каждая гривна может стать вкладом в защиту тех, кто защищает нашу страну.

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