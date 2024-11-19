Поможем защитникам! Военным 105-й бригады ТРО нужен прибор ночного виденья
Бойцы 105-й бригады территориальной обороны обратились с просьбой помочь приобрести прибор ночного виденья. Это устройство является критически необходимым для выполнения ночных задач в зоне боевых действий, особенно в условиях, когда противник активно применяет дроны для выявления позиций наших военных.
Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.
Сейчас защитники вынуждены передвигаться ночью с выключенными фарами, что существенно затрудняет ориентацию на местности и увеличивает риск для жизни.
Как прибор ночного виденья может помочь бойцам
- обеспечит безопасное передвижение в темное время суток без необходимости включать свет;
- быстро выявлять потенциальные угрозы, такие как вражеские дроны или позиции противника;
- повысит эффективность выполнения боевых задач и сохранить жизнь бойцов.
Цель: собрать 53 тысячи гривен для военных.
Для того чтобы помочь военнослужащим, необходимо:
- перейти по ссылке на "банке": https://send.monobank.ua/jar/4CCrWEUcGe
- или же задонатить на банковскую карту по номеру: 4441 1111 2796 9511.
Призываем всех, кто имеет возможность, присоединиться к сбору средств на это необходимое устройство. Каждая гривна может стать вкладом в защиту тех, кто защищает нашу страну.
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