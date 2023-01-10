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Допомогу від гумпроекту "Рятуємо життя" отримали вже майже 375 тисяч українців

Фото: допомогу від гумпроекту "Рятуємо життя" отримали вже майже 375 тисяч українців (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Допомогу від гуманітарного проекту "Рятуємо життя" - продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, психологічну і фізичну реабілітацію - отримали вже понад 374 тисяч українців. Сума допомоги сягнула 2,3 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

Діяльність проекту підтримують майже 200 бізнесів та організацій з Польщі, Німеччини, Нідерландів, Італії, Іспанії, США, Великобританії, Швейцарії, Греції, ОАЕ та інших країн.

Нагадаємо, за 10 місяців війни компанія "Метінвест" спрямувала на посилення обороноздатності країни та підтримання мирних українців понад 2,8 млрд грн.

З них 1,5 млрд грн - кошти, які були спрямовані на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

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Гуманітарна допомога