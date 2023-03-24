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Допомогу по 6600 гривень отримають ще 50 тисяч українців, - Мінсоцполітики

Фот: українці отримають по 6600 гривень від NRC (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) продовжить надавати допомогу українцям, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, підтримка надаватиметься з використанням платформи єДопомога. Протягом 2023 року виплати в розмірі 2 220 гривень щомісяця протягом трьох місяців отримають ще 50 тисяч громадян України, які подали заявку у 2022 році.

Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок.

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Міністерство соціальної політики