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Допоміг собака. Поліцейські під щільним вогнем РФ евакуювали родину із Вугледара (відео)

Фото: Поліцейські під щільним вогнем РФ евакуювали родину із Вугледара (mil in ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці вивезли із Вугледара родину з двома дітьми. Окрім дорослих, в місті залишається лише одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Донецької області.

"Станом на сьогодні ситуація у Вугледарі залишається напруженою. Російська війська кидають усі сили, аби захопити місто. У лічені хвилини затишшя, між безперервним штурмом, поліцейські, ризикуючи життям, намагаються вивезти місцевих мешканців з пекла", - йдеться у повідомленні.

Начальник Волноваського районного відділу поліції Андрій Друмов та очільник поліції Вугледара Денис Оленіченко евакуювали з міста родину з двома дітьми. Проте сім'я попросила декілька днів, аби зібрати речі.

"Мати Тетяна, батько Андрій, 10-річна Дар’я та 7-річний Костянтин жили в підвалі багатоповерхівки, яка знаходиться на околиці з боку окупованої Павлівки. В цьому районі вже частково були росіяни", - додали поліцейські.

Під постійними обстрілами правоохоронці змогли доїхати до місцеперебування родини. Але через російські бомбардування поліцейських ніхто з родини не чув, тому на допомогу прийшов собака, саме вона почала гавкати і члени сім’ї вийшли із підвалу. Правоохоронці підігнали транспорт, одягли дітей в спеціальні бронежилети й шоломи та разом з батьками і собакою швидко доправили до Курахового.

Нагадаємо, що російські окупанти не намагаються прорвати оборону Вугледару. Ворог планує оточити місто з двох сторін.

Українські захисники влаштували засідку у ворожому тилу, знищили російську техніку та зірвали штурм окупантів на Вугледарському напрямку.

Російські окупанти, які мародерили під час захоплення Бучі та Ірпені Київської області, здалися ЗСУ у полон на Донбасі. Туди, в район Вугледара, їх перекинули після відновлення складу.

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