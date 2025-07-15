Допомога для захисників: артилерія 110 омбр терміново потребує засобів РЕБ

Детальніше про збір - нижче в матеріалі РБК-Україна.

Засоби радіоелектронної боротьби - це технології, які створюють перешкоди для радіозв'язку між оператором та усім радіоелектронним обладнанням ворога, включаючи дрони, ППО та артилерію.

В умовах війни ці засоби є життєво необхідними для українських захисників на фронті.

Бійці самохідного артилерійського дивізіону 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка оголосили збір для закупівлі двох засобів РЕБ. Вони потрібні для виконання бойових завдань та безпечної логістики особового складу.

Вартість одного такого засобу - 225 тисяч гривень. Але для роботи РЕБ потрібні також додаткові компоненти, вартість яких - 50 тисяч гривень. Тому загальна мета - зібрати 500 тисяч гривень.

Як підтримати збір

Для того, щоб допомогти військовим, потрібно:

перейти на "Монобанку" - за посиланням;

зробити "донат" на банківську картку за номером: 4441 1111 2602 0928.



Закликаємо усіх, хто має змогу, підтримати збір захисників, які на передовій боронять Україну. Кожна гривня важлива та може зберегти життя українських воїнів.