Помощь для защитников: артиллерия 110 омбр срочно нуждается в средствах РЭБ
Воины-артиллеристы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко срочно нуждаются в средствах РЭБ. Это поможет улучшить логистику личного состава.
Подробнее о сборе - ниже в материале РБК-Украина.
Средства радиоэлектронной борьбы - это технологии, которые создают помехи для радиосвязи между оператором и всем радиоэлектронным оборудованием врага, включая дроны, ПВО и артиллерию.
В условиях войны эти средства являются жизненно необходимыми для украинских защитников на фронте.
Бойцы самоходного артиллерийского дивизиона 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко объявили сбор для закупки двух средств РЭБ. Они нужны для выполнения боевых задач и безопасной логистики личного состава.
Стоимость одного такого средства - 225 тысяч гривен. Но для работы РЭБ нужны также дополнительные компоненты, стоимость которых - 50 тысяч гривен. Поэтому общая цель - собрать 500 тысяч гривен.
Как поддержать сбор
Для того, чтобы помочь военным, нужно:
- перейти на "Монобанку" - по ссылке;
- сделать "донат" на банковскую карточку по номеру: 4441 1111 2602 0928.
Призываем всех, кто имеет возможность, поддержать сбор бойцов, которые на передовой защищают Украину. Каждая гривна важна и может сохранить жизнь украинских воинов.
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