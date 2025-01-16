Допомога українцям від ООН: на що спрямують 2,6 млрд доларів цього року

Шмигаль повідомив, що обговорив план ООН з координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Ідеться про План гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році.

"Говорили також про діючі та нові програми підтримки", - розповів Шмигаль.

Він звернув увагу на такі пріоритетні проєкти як забезпечення питною водою громад на Півдні України, розмінування, альтернативні джерела тепла й енергії, відновлення житла й будівництво укриттів, програми для розвитку бізнесу.

"Очікуємо, що всі програми допомоги для українців будуть продовжені, а також розраховуємо на вагомий внесок ООН у гуманітарне розмінування України цього року, зокрема шляхом започаткування нових програм і проєктів", - повідомив прем’єр.

Шмигаль нагадав про програми, спрямовані на підтримку переселенців і проходження зимового періоду. На проходження цього опалювального сезону ООН передбачив залучення 492 млн доларів. Усього, за його даними, у 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців.