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Допомога Україні від США. У Байдена відмовились робити прогнози

Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Володимир Костирін

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена впевнені, що під час голосування Палати представників законопроект щодо пакета допомоги для України отримає сильну двопартійну підтримку. Проте не стали робити прогноз, як скоро це може статися.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван кореспонденту РБК-Україна.

Представник Білого дому зазначив, що у Байдена розглядають відповідний законопроект, що "завис" у Палаті представників, як основний для розблокування фінансування допомоги Україні.

Так Салліван відповів на запитання кореспондента РБК-Україна про те, як скоро може бути схвалений пакет допомоги Україні від Штатів у найкращому разі, та чи є в адміністрації Байдена "план Б", якщо Конгрес не зможе її схвалити.

"Як я вже говорив, я впевнений, що ми зможемо отримати сильну двопартійну підтримку при голосуванні Палати представників за пакет допомоги Україні. Тому я не думаю, що ми маємо сьогодні говорити про план Б", - сказав він.

За словами американського чиновника, питання схвалення допомоги Україні вже затягнулося.

"Я не робитиму прогнозів про те, коли саме це буде зроблено (проголосовано допомогу Україні, - ред.), але ми працюємо над тим, щоб зробити це якнайшвидше, і президент Байден працює над цим щодня. Але я не можу робити конкретний прогноз сьогодні", - заявив Салліван.

Проблеми з допомогою США для України

Зазначимо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, для продовження поставок зброї і не тільки. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами щодо питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт із грошима для України, Ізраїлю і Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ має схвалити Палата представників і підписати президент.

За словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, допомоги українським військам вистачить на кілька тижнів.

Нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата представників США розблокує законопроєкт про допомогу Україні. Однак документ суттєво відрізнятиметься від пакета зовнішньої допомоги в розмірі 95 млрд доларів, який Сенат ухвалив минулого місяця.

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