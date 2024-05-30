Допомога Україні від Швеції: Київ отримає два літаки РЛС
Україна отримає від Швеції два літаки РЛС ACS890. Вони увійдуть до нового пакету допомоги.
Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Так, за його словами, Швеція 29 травня оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,16 мільярда євро.
"У пакет входять два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допомагають Україні ідентифікувати цілі на великій відстані", - розповів він.
Зокрема, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 29 травня передав літак безпосередньо послу України у Швеції.
Допомога Україні від Швеції
29 травня Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогоднішній день, його вартість перевищує 13 мільярдів шведських крон (1,3 млрд. доларів).
Цей пакет стане шістнадцятим від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім літаків, шведи передадуть весь свій парк бронетранспортерів.
Зазначимо, що Швеція не проти застосування її зброї Україною для ударів по цілях на території РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.