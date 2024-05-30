Допомога Україні від Швеції: Київ отримає два літаки РЛС

Україна отримає від Швеції два літаки РЛС ACS890. Вони увійдуть до нового пакету допомоги.

Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Так, за його словами, Швеція 29 травня оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,16 мільярда євро.

"У пакет входять два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допомагають Україні ідентифікувати цілі на великій відстані", - розповів він.

Зокрема, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 29 травня передав літак безпосередньо послу України у Швеції.

Допомога Україні від Швеції

29 травня Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогоднішній день, його вартість перевищує 13 мільярдів шведських крон (1,3 млрд. доларів).

Цей пакет стане шістнадцятим від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім літаків, шведи передадуть весь свій парк бронетранспортерів.

Зазначимо, що Швеція не проти застосування її зброї Україною для ударів по цілях на території РФ.