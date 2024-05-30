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Помощь Украине от Швеции: Киев получит два самолета РЛС

Украина, Четверг 30 мая 2024 11:44
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Помощь Украине от Швеции: Киев получит два самолета РЛС Фото: самолеты РЛС ACS890 получит Украина от Швеции (x.com/tomsamuelsson)
Автор: Наталия Гурковская

Украина получит от Швеции два самолета РЛС ACS890. Они войдут в новый пакет помощи.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Швеции Том Самуэльссон, пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Так, по его словам, Швеция 29 мая объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи Украине в размере 1,16 миллиарда евро.

"В пакет входят два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогают Украине идентифицировать цели на большом расстоянии", - рассказал он.

В частности, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 29 мая передал самолет непосредственно послу Украины в Швеции.

Помощь Украине от Швеции

29 мая Швеция объявила о новом пакет военной помощи для Украины. Он является самым большим на сегодняшний день, его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон (1,3 млрд долларов).

Этот пакет станет шестнадцатым по счету от Швеции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме самолетов, шведы передадут весь свой парк бронетранспортеров.

Отметим, что Швеция не против применения ее оружия Украиной для ударов по целям на территории РФ.

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