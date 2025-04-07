Допомога Україні розколола США: чого хочуть виборці Трампа

Серед усіх виборців, які взяли участь у новому опитуванні, 49% підтримали продовження допомоги Україні, а 44% виступили проти.

При цьому 83% демократів підтримали продовження фінансової допомоги США Україні для її захисту від Росії, тоді як 79% республіканців виступили проти.

Протягом 2023 і 2024 років опитування WSJ показували, що демократи частіше говорили, що США необхідно зробити більше для підтримки України, в той час як республіканці говорили, що США і так роблять занадто багато.

Загалом результати опитування збіглися з позиціями лідерів партій. Колишній президент Джо Байден і демократи рішуче підтримали оборону України, часто заявляючи, що США робитимуть це "стільки, скільки буде потрібно".

Після приходу до влади Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і їхні союзники стали проявляти менший інтерес до важкого становища Києва, вирішивши виступити посередником у припиненні війни з Росією замість того, щоб надавати подальшу допомогу Україні в її обороні.

Прірва між республіканцями і демократами

Розбіжності між двома партіями виникли після того, як протягом багатьох років республіканці дотримувалися дедалі більш ізоляціоністського погляду на роль Америки у світі, тоді як демократи продовжували підтримувати міжнародні альянси.

Близько 62% виборців заявили, що постійні роздуми Трампа про розширення території США за рахунок включення Гренландії та Канади є поганою ідеєю. Тільки 25% сказали, що контроль був хорошою ідеєю і зміцнив би національну безпеку та американську економіку.

Серед республіканців 51% назвали коментарі Трампа про територіальне розширення хорошою ідеєю, а 28% назвали їх поганою ідеєю.

Ще один приклад відмінностей в орієнтаціях двох партій: 81% демократів у новому опитуванні висловилися на користь Організації Північноатлантичного договору порівняно з 31% республіканців.

Скептицизм республіканців щодо вільної торгівлі проявився, коли виборців запитали, допомагають чи шкодять тарифи економіці США. Близько 77% республіканців заявили, що тарифи допомагають створювати робочі місця в США і приносять користь, тоді як 93% демократів заявили, що вони підвищують ціни та здебільшого є негативним фактором.

Опитування проводилося до великого спаду фондового ринку, який стався після того, як Трамп 2 квітня оголосив подробиці тарифів для більшості торгових партнерів США.

Незначна більшість американців підтримала скорочення іноземної допомоги, 51% проти 45%. Знову ж таки, результати різко розділилися за партійною приналежністю: 92% республіканців підтримали скорочення, а 85% демократів виступили проти.

Ці результати послідували за різким скороченням Агентства США з міжнародного розвитку Трампом та Ілоном Маском, який очолював зусилля адміністрації зі скорочення бюджету. Останніми роками США витратили близько 1% федерального бюджету на іноземну допомогу.

Опитування Wall Street Journal проводили серед 1500 зареєстрованих виборців телефоном із 27 березня до 1 квітня. Похибка вибірки становила плюс-мінус 2,5 процентних пункти.