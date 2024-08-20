Допомога ООН для переселенців у 2024 році: хто може отримати

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надає допомогу людям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Йдеться, зокрема, про грошову допомогу.
Хто може отримати допомогу від ООН у 2024 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна нижче.
ООН встановила критерії допомоги, щоб її могли отримати ті, хто її більше потребує. Так, на виплати можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи протягом 6 місяців з моменту переміщення, люди, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії, та люди, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022 року.
Втім, не всі з вище вказаних категорій можуть отримати допомогу від ООН. Потрібно відповідати певним критеріям:
Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5400 гривень на одного члена родини.
Розмір допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика та покриває тримісячний період. Вразливі верстви населення отримуватимуть 3600 гривень для кожного члена домогосподарства.
Детальніше про те, куди звертатися для оформлення допомоги від Агентства ООН у справах біженців за регіонами - можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, внутрішньо переміщенні особи в Україні можуть отримати грошову допомогу від держави. Виплати надходять щомісяця. Сума допомоги для дорослих становить 2 тисячі гривень, а для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.
На початку року уряд змінив умови нарахування виплат, щоб їх могли отримувати лише вразливі категорії населення. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
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