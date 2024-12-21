Допомога малозабезпеченим в Україні: у Меморандумі з МВФ визначили цілі

"Ми працюємо над подальшим посиленням адресності та перевірки доходів для вразливих груп населення. За підтримки Світового банку, зокрема за допомогою програмного кредиту, ми працюємо над законопроєктом щодо консолідації різних типів соціальних допомог", - ідеться в листі.

Зокрема, вивчаються варіанти інтеграції різних програм соціальної допомоги в єдиний уніфікований пакет на основі індивідуальних потреб незалежно від статусу одержувача (наприклад, ВПО чи не ВПО).

"У цьому контексті ми також збільшили поріг доходу для права на участь у програмі гарантованого мінімального доходу", - йдеться в документі.

Експерти МВФ зазначають у Меморандумі, що до кінця 2024 року влада України спрямує до парламенту законопроєкт щодо поліпшення механізмів підтримки вразливих груп, включно з консолідацією різних програм соціальної допомоги.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни зробити певні кроки.