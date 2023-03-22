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Допомога Києву від Вільнюса склала вже півмільйона євро, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Вільнюса, яку очолює мер міста Реміґіюс Шимашюс. Литовські партнери запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну і Київ у політичній, економічній та гуманітарній сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка у Facebook.

"Сьогодні зустрівся з мером Вільнюса Реміґіюсом Шимашюсом та делегацією литовської столиці, яка прибула з візитом до Києва. Розповів про ситуацію в столиці України, руйнування та збитки, завдані ракетними обстрілами російських варварів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках киян. Подякував за допомогу у гуманітарній сфері - зокрема, за те, що Вільнюс із перших днів повномасштабної війни приймав та розміщував українських біженців. Литовські партнери підкреслили, що і надалі допомагатимуть та підтримуватимуть Україну і Київ - політично, економічно та гуманітарно", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що від початку широкомасштабної війни Вільнюс доставив гуманітарної допомоги на 100 000 євро. Ще 400 000 євро місто-побратим Києва перерахувало благодійними коштами.

"Цінуємо ми і те, що цієї дуже складної для України і столиці зими Вільнюс передав Києву 20 генераторів. А також - газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики. Ми вдячні за це та налаштовані на подальшу співпрацю з мерією Вільнюса, литовським бізнесом, громадськими організаціями у втіленні спільних проектів. Зокрема, й у повоєнній відбудові та розвитку Києва", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва зустрічався з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Обговорювалася участь Чехії в інфраструктурній відбудові Києва та підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників.

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