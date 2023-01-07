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Допомога по догляду. Хто та як може отримати під час війни

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Субота 07 січня 2023 23:55
Допомога по догляду. Хто та як може отримати під час війни Фото: у Мінреінтеграції розповіли про допомогу по догляду під час воєнного стану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, кому під час воєнного стану призначається допомога з догляду за особами, які цього потребують, і як отримати компенсацію від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як зазначили в міністерстві, часто особами, які потребують догляду, можуть бути близькі люди або члени сім'ї, а також розповіли про процедуру отримання такої допомоги та кому вона призначається.

Догляд може бути встановлений для :

  • осіб з інвалідністю І групи;
  • людей похилого віку з когнітивними порушеннями;
  • невиліковно хворих, які можуть самостійно самообслуговуватися;
  • дітей з інвалідністю;
  • дітей, які хворі на тяжкі захворювання.

Умови, за яких повнолітні дієздатні члени сім'ї можуть претендувати на компенсацію по догляду:

  • якщо проживають разом з особою, яка потребує догляду, та мають спільний побут;
  • здійснюють догляд на непрофесійній основі без підприємницької діяльності;
  • мають середньомісячний дохід, менший за прожитковий мінімум (з 2023 року - до 2589 гривень).

У Мінреінтеграції звернули увагу, що спільне проживання осіб підтверджується пропискою чи обстеженням спеціальними службами.

Подати документи для призначення компенсації можна особисто або поштою на адресу:

  • центрів надання адміністративних послуг;
  • органів соціального захисту населення;
  • виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Рішення про призначення компенсації ухвалюється протягом 10 днів з дня подання заявки.

Нагадаємо, що деяким українцям з дітьми дадуть 6700 гривень на місяць, і у Мінсоцполітики пояснили, хто отримає виплати.

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