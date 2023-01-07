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Пособие по уходу. Кто и как может получить во время войны

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Суббота 07 января 2023 23:57
Пособие по уходу. Кто и как может получить во время войны Фото: в Минреинтеграции рассказали о пособиях по уходу во время военного положения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, кому во время военного положения назначается помощь по уходу за лицами, которые в этом нуждаются, и как получить компенсацию от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как отметили в министерстве, часто лицами, нуждающимися в уходе, могут быть близкие люди или члены семьи, а также рассказали о процедуре получения такой помощи и кому она назначается.

Уход может быть установлен для:

  • лиц с инвалидностью I группы;
  • пожилых людей с когнитивными нарушениями;
  • неизлечимо больных, которые не могут самостоятельно самообслуживаться;
  • детей с инвалидностью;
  • детей, которые больны тяжелыми заболеваниями.

Условия, при которых совершеннолетние дееспособные члены семьи могут претендовать на компенсацию по уходу:

  • если проживают вместе с лицом, нуждающимся в уходе, и имеют общий быт;
  • осуществляют уход на непрофессиональной основе без ведения предпринимательской деятельности;
  • имеют среднемесячный доход, меньше прожиточного минимума (с 2023 года - до 2589 гривен).

В Минреинтеграции обратили внимание, что совместное проживание лиц подтверждается пропиской или обследованием специальными службами.

Подать документы для назначения компенсации можно лично или по почте по адресу:

  • центров предоставления административных услуг;
  • органов социальной защиты населения;
  • исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

Решение о назначении компенсации принимается в течение 10 дней со дня подачи заявки.

Напомним, что некоторым украинцам с детьми дадут 6700 гривен в месяц, и в Минсоцполитики объяснили, кто получит выплаты.

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