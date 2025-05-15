Допомога до Дня Незалежності: ПФУ роз'яснив порядок виплати пенсіонерам

Уряд України ухвалив рішення про разову грошову допомогу деяким категоріям українців до Дня Незалежності. Виплати буде проводити Пенсійний фонд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Як зазначили у ПФУ, у 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України такий самий, як і торік.
"Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно", - йдеться в повідомленні.
За даними ПФУ, ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок.
"Якщо ви не є пенсіонером та проходите службу / працюєте, то переконайтеся, що роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни", - наголосили у ПФУ.
Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.
У заяві (довільної форми) зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.
До заяви додаються:
Заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.
Подати заяву на виплату можна в один зі способів:
Нагадаємо, виплати до Дня Незалежності становитимуть від 450 гривень до 3100 гривен. Гроші отримають сотні тисяч українців. Це стосується ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та членів сімей загиблих захисників і захисниць.
Грошова допомога до Дня Незалежності виплачується українцям щороку. У 2024 році серед тих, хто отримав гроші, було 471 тис. пенсіонерів.
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