Допомога до Дня Незалежності: ПФУ роз'яснив порядок виплати пенсіонерам

Як зазначили у ПФУ, у 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України такий самий, як і торік.

"Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Виплати не пенсіонерам

За даними ПФУ, ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок.

"Якщо ви не є пенсіонером та проходите службу / працюєте, то переконайтеся, що роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни", - наголосили у ПФУ.

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

У заяві (довільної форми) зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред’являються оригінали);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні – оригінали).

Заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.

Подати заяву на виплату можна в один зі способів: