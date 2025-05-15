Допомога до Дня Незалежності: ПФУ роз'яснив порядок виплати пенсіонерам
Уряд України ухвалив рішення про разову грошову допомогу деяким категоріям українців до Дня Незалежності. Виплати буде проводити Пенсійний фонд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Як зазначили у ПФУ, у 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України такий самий, як і торік.
"Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно", - йдеться в повідомленні.
Виплати не пенсіонерам
За даними ПФУ, ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок.
"Якщо ви не є пенсіонером та проходите службу / працюєте, то переконайтеся, що роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни", - наголосили у ПФУ.
Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.
У заяві (довільної форми) зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.
До заяви додаються:
- копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред’являються оригінали);
- копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні – оригінали).
Заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.
Подати заяву на виплату можна в один зі способів:
- особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);
- поштою - на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;
- онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
Нагадаємо, виплати до Дня Незалежності становитимуть від 450 гривень до 3100 гривен. Гроші отримають сотні тисяч українців. Це стосується ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та членів сімей загиблих захисників і захисниць.
Грошова допомога до Дня Незалежності виплачується українцям щороку. У 2024 році серед тих, хто отримав гроші, було 471 тис. пенсіонерів.
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