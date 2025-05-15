Помощь ко Дню Независимости: ПФУ разъяснил порядок выплаты пенсионерам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Как отметили в ПФУ, в 2025 году механизм проведения выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины такой же, как и в прошлом году.

"Пенсионерам, которые имеют право на такую выплату, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно", - говорится в сообщении.

Выплаты не пенсионерам

По данным ПФУ, ветеранам войны, которые проходят службу/работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу/работают, на основании поданных работодателями заявок.

"Если вы не являетесь пенсионером и проходите службу / работаете, то убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны", - отметили в ПФУ.

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу / не работает, для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

В заявлении (произвольной формы) указываются реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.

К заявлению прилагаются:

копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);

копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении - оригиналы).

Заявления на осуществление разовой денежной выплаты подаются до 1 августа текущего года. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.

Подать заявление на выплату можно одним из способов: