Помощь ко Дню Независимости: ПФУ разъяснил порядок выплаты пенсионерам
Правительство Украины приняло решение о разовой денежной помощи некоторым категориям украинцев ко Дню Независимости. Выплаты будет проводить Пенсионный фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Как отметили в ПФУ, в 2025 году механизм проведения выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины такой же, как и в прошлом году.
"Пенсионерам, которые имеют право на такую выплату, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно", - говорится в сообщении.
Выплаты не пенсионерам
По данным ПФУ, ветеранам войны, которые проходят службу/работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу/работают, на основании поданных работодателями заявок.
"Если вы не являетесь пенсионером и проходите службу / работаете, то убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны", - отметили в ПФУ.
Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу / не работает, для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
В заявлении (произвольной формы) указываются реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);
- копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении - оригиналы).
Заявления на осуществление разовой денежной выплаты подаются до 1 августа текущего года. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.
Подать заявление на выплату можно одним из способов:
- лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания);
- по почте - в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;
- онлайн - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.
Напомним, выплаты ко Дню Независимости составят от 450 гривен до 3100 гривен. Деньги получат сотни тысяч украинцев. Это касается ветеранов войны, жертв нацистских преследований и членов семей погибших защитников и защитниц.
Денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается украинцам ежегодно. В 2024 году среди тех, кто получил деньги, было 471 тыс. пенсионеров.
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