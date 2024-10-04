Допоміг Інтерпол. Поліція розкрила масштабну схему втечі ухилянтів з України

Правоохоронці з'ясували, що у Telegram було створено закритий канал, де чоловікам пропонувалася допомога у нелегальному виїзді з України за "винагороду" у розмірі 10 тисяч доларів.

Фото: поліція розкрила схему втечі чоловіків за кордон (npu.gov.ua)

Після того, як втікачі сплачували аванс, вони мали дістатися до Львова. Звідти учасники злочинної групи гірськими дорогами перевозили їх на Закарпаття і потім переправляли до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Учасники угруповання причетні до втечі за кордон 40 українських чоловіків.

Українські поліцейські вже встановили місцезнаходження організатора злочинної групи. Він незаконно перетнув державний кордон України, втік до США, звідки координував діяльність співучасників та здійснював розподіл коштів.

Місцезнаходження фігуранта українським поліцейським удалося встановити у співпраці з Департаментом розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США. Для цього було проведено міжнародну спецоперацію Інтерполу LIBERTERRA II.

Ще одного співорганізатора затримали на Закарпатті, коли він намагався переправити за кордон чергову групу чоловіків.

Організаторам повідомили про підозру за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), один з них вже під арештом. Тепер їм загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують розшукувати інших учасників злочинної групи.