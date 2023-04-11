"Допомагав" ввозити готівку за "відкати". СБУ затримала чиновника Одеської митниці

СБУ затримала чиновника Одеської митниці, який налагодив систему "відкатів" за ввезення в Україну незадекларованої готівки. За кожен "транш" він вимагав до 3% від загальної суми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"На Одеській митниці ліквідовано злочинний механізм одержання грошей за ввезення до нашої країни незадекларованої готівки", - йдеться в повідомленні.
Виявилося, що до організації "схеми" причетний старший державний інспектор митного посту "Білгород-Дністровський".
"Він вимагав "відкати" до 3% від загальної суми валюти, яку без декларування завозили на митну територію України. За його сприяння через кордон намагалися перевезти декілька мільйонів у гривневому еквіваленті", - розповіли в СБУ.
За хабар чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний "трафік", не вдаючись у походження готівкових коштів.
Співробітники СБУ затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди за "пропуск" партії незадекларованих грошей. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зокрема перевіряється причетність до цього інших працівників митниці.
Нагадаємо, що з початку цього року це вже четверта корупційна схема, яку Служба безпеки ліквідувала на Одеській митниці.
Раніше правоохоронці викрили масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. Її організувала керівниця.
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