"Допомагав" ввозити готівку за "відкати". СБУ затримала чиновника Одеської митниці

"На Одеській митниці ліквідовано злочинний механізм одержання грошей за ввезення до нашої країни незадекларованої готівки", - йдеться в повідомленні.

Виявилося, що до організації "схеми" причетний старший державний інспектор митного посту "Білгород-Дністровський".

"Він вимагав "відкати" до 3% від загальної суми валюти, яку без декларування завозили на митну територію України. За його сприяння через кордон намагалися перевезти декілька мільйонів у гривневому еквіваленті", - розповіли в СБУ.

За хабар чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний "трафік", не вдаючись у походження готівкових коштів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди за "пропуск" партії незадекларованих грошей. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зокрема перевіряється причетність до цього інших працівників митниці.