Допомагав РФ провести "референдум". Ректор відомого ВНЗ у Луганську отримав 10 років в'язниці

"Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в суді прокурор довів, що ректор так званого "Луганського університету ім. Володимира Даля" брав активну участь у підготовці та проведенні псевдореферендуму.

"У липні 2022 року він організував у приміщенні університету засідання так званого "другого складу громадської палати "ЛНР". На ньому було прийнято рішення щодо створення "громадського штабу референдуму про приєднання "ЛНР" до РФ", - розповіли в Офісі.

Крім тогго, він надав приміщення навчального закладу для голосування і розміщення так званої "виборчої комісії".

"В день "волевиявлення" засуджений голосував на "камеру". В пропагандистському відео незаконний референдум - довгоочікувана подія для громадськості Луганська та студентів університету", - пишуть прокурори.

За даними російських пропагандистів, мова йде про Віктора Рябічева, який наразі знаходиться на окупованій РФ території.